Dem SV Blau-Rot Pratau U19 gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Waldersee/Mildensee mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Pratau und Waldersee/Mildensee am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Jeremy Gladosch für Waldersee/Mildensee traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Mohammad Kalboun der Torschütze (31.).

SV Blau-Rot Pratau U19 Kopf an Kopf mit NSG Waldersee/Mildensee – 1:1 in Minute 31

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Nur kurz darauf gelang es Alnazzal, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Pratau U19 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Mustafa, Almaao, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Pötzsch, Abendroth, Küpper, Kruse, Kalboun, Al Falougi, Alnazzal

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wünsche (71. Kuster), Rücker, Rintelmann (46. Richter), Rudolph, Gladosch, Meiling, Klausner, Kern, Schmidt, Presche

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40