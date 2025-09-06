In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die SG 1948 Reppichau am Wochenende eine üble Pleite gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst und ging 1:9 (1:3) vom Platz.

Osternienburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Christian Löbel hat am Samstag vor 39 Zuschauern auf dem Sportplatz 2 Reppichau ganze neun Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:9 (1:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst steckte einmal Gelb ein (6.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Wollmerstädt den Ball ins Netz (7.).

1:1 Ausgleich im Spiel SG 1948 Reppichau gegen TSV Rot-Weiß Zerbst – 7. Minute

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau steckte einmal Gelb ein. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Krüger den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:9 ausbaute (70.). Damit war der Erfolg der Zerbster gesichert. Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Stock, (46. Raeck), Hirschmann, Wollmerstädt, Gassner, Ehrenberg, De Wispelaere (46. Reuter), Pelz, Wartemann (53. Müller), Storm

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Krüger (71. Henning), Hänsel, Hanuszkiewicz, Hahn, Albrecht, Friedrich, Geilich (40. Becker), Nehring, Pötzschke, Schmitz (25. Syring)

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39