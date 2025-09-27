Kantersieg für die NSG Gräfenhainichen: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG 1948 Reppichau einfahren. Vor 65 Zuschauern gewann das Team 18:1 (10:0).

Gräfenhainichen/MTU. Die Gräfenhainicher haben am Samstag dem Kontrahenten aus Reppichau ganze achtzehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 18:1 (10:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner traf für die NSG Gräfenhainichen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Gräfenhainicher legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Schindler der Torschütze (15.).

2:0 Vorsprung für NSG Gräfenhainichen – Minute 15

Es lief nicht gut für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die NSG Gräfenhainichen kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Hannusch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 18:1 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Gräfenhainicher entschieden. Die NSG Gräfenhainichen sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Effenberger, Schindler, E. A. Brückner (46. Berger), L. A. Brückner, Jaschinski (46. Zimmermann), Störer, Stockmann (46. Marquardt), Kluger (21. Gebele), Plonski, Vetter (60. Hannusch)

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Bachmann, Gassner, Stock, Reuter, Ehrenberg, Storm, Pelz, Wollmerstädt, Marx

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65