Der Dessauer SV 97 hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 mit 1:3 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Das Match zwischen Dessau und Pratau ist mit einer klaren 1:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Hendrik Kruse (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wittenberger konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Tim Lukas Eßbach der Torschütze (67.).

1:1 für Dessauer SV 97 und SV Blau-Rot Pratau U19 – Minute 67

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Rot Pratau U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Majd Alnazzal den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. Der Dessauer SV 97 sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (36. Scheller), Eßbach, (59. Miertsch)

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Alnazzal (90. Röthing), Richter, Almaao, Kruse, Kalboun (46. Abendroth), Al Falougi, Mustafa, Pötzsch

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20