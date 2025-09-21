Dem Nachwuchs FC Landsberg glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. In einer überraschenden Wende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem klaren Rückstand den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Kevin Lucas (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

39. Minute Nachwuchs FC Landsberg auf Augenhöhe mit TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur kurz darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (66.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Perll, Lorenz, Hirschel (64. Schmidt), Schneider, Ketzel, Ludwig, Koch, Weygant, Gebhardt (55. Lorbeer)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht (16. Becker), Geilich, Schöne (37. Syring), Hanuszkiewicz, Hänsel, Hahn, Pötzschke, Schmitz (83. Henning), Thielen (24. Nehring), Friedrich

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30