Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem Nachwuchs FC Landsberg ein 2:1 (1:1)-Triumph über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Landsberg – Bitterfeld-Wolfen: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Markus Giss das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte jetzt einmal Gelb (41.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Anthony Weygant (45.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

45. Minute Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Weygant (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Mannschaft erzielen (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Lorenz, Hellie (28. Gebhardt), Scheller (21. Weygant), Ludwig, Hirschel, Perll, Schneider, Ketzel (79. Schmidt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter (79. Marku), Kaziur, Hartung, Seidel (46. Schlömer), Seelig, Konicki, Kozlowski, Giss

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32