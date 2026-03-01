Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen heimste der Nachwuchs FC Landsberg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Landsberg/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Markus Giss das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Minute 45 Nachwuchs FC Landsberg auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Landsberg sicherte (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel, Lorenz, Ludwig, Schneider, Hellie (28. Gebhardt), Ketzel (79. Schmidt), Scheller (21. Weygant), Perll

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel (46. Schlömer), Kaziur, Giss, Kozlowski, Konicki, Schröter (79. Marku), Seelig, Hartung

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32