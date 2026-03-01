Der Nachwuchs FC Landsberg errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Landsberg und Bitterfeld-Wolfen am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Markus Giss für Bitterfeld-Wolfen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte jetzt einmal Gelb (41.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

45. Minute Nachwuchs FC Landsberg auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Weygant (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Ketzel (79. Schmidt), Hellie (28. Gebhardt), Hirschel, Ludwig, Perll, Lorenz, Schneider, Scheller (21. Weygant)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung, Giss, Kozlowski, Seidel (46. Schlömer), Konicki, Seelig, Schröter (79. Marku), Kaziur

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32