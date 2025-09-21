Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der Nachwuchs FC Landsberg vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst freuen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Landsberg und Zerbst am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Landsberg.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch am Ende der ersten Halbzeit, als Kevin Lucas für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (66.). Die Landsberger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel (64. Schmidt), Perll, Ludwig, Gebhardt (55. Lorbeer), Weygant, Schneider, Koch, Scheller, Lorenz, Ketzel

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Thielen (24. Nehring), Hanuszkiewicz, Schmitz (83. Henning), Hahn, Geilich, Albrecht (16. Becker), Friedrich, Hänsel, Schöne (37. Syring), Pötzschke

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30