Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der Nachwuchs FC Landsberg vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst freuen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Schon eine Spielminute später konnte Koch (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Weygant, Gebhardt (55. Lorbeer), Schneider, Ludwig, Lorenz, Hirschel (64. Schmidt), Ketzel, Perll, Koch

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Albrecht (16. Becker), Schöne (37. Syring), Thielen (24. Nehring), Hahn, Hanuszkiewicz, Geilich, Pötzschke, Hänsel, Schmitz (83. Henning)

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30