Dem Nachwuchs FC Landsberg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Kevin Lucas (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zerbster konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Justin-Joel Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur kurz darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (66.). Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Weygant, Lorenz, Perll, Koch, Schneider, Gebhardt (55. Lorbeer), Hirschel (64. Schmidt), Ketzel, Scheller, Ludwig

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht (16. Becker), Schmitz (83. Henning), Schöne (37. Syring), Friedrich, Hahn, Hänsel, Geilich, Pötzschke, Hanuszkiewicz, Thielen (24. Nehring)

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30