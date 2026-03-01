Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem Nachwuchs FC Landsberg ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Landsberg – Bitterfeld-Wolfen: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Markus Giss für Bitterfeld-Wolfen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (41.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 45

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Weygant, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller (21. Weygant), Perll, Hirschel, Ludwig, Hellie (28. Gebhardt), Lorenz, Schneider, Ketzel (79. Schmidt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung, Konicki, Kaziur, Seidel (46. Schlömer), Kozlowski, Seelig, Schröter (79. Marku), Giss

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32