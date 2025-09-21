Dem Nachwuchs FC Landsberg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Landsberg/MTU. Landsberg – Zerbst: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.). Die Zerbster konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Justin-Joel Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur kurz darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (66.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Schneider, Gebhardt (55. Lorbeer), Weygant, Perll, Koch, Ketzel, Lorenz, Ludwig, Hirschel (64. Schmidt)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht (16. Becker), Hahn, Hänsel, Hanuszkiewicz, Pötzschke, Geilich, Schöne (37. Syring), Schmitz (83. Henning), Thielen (24. Nehring), Friedrich

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30