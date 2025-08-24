Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Heimverein TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die JSG Lutherkicker ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Sonntag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Uwe Steiner (Dessau-Roßlau) drei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Zerbster (2., 25., 26., 29.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zerbster konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Finley Helmut Polley der Torschütze (78.).

1:1 für TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker – Minute 78

Unentschieden. Zerbsts Pascal Teucherdt konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten darauf konnte Lucas Mrasek (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erzielen (90.). Die Zerbster sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz (60. Krüger), Albrecht, Rauschenbach (60. Nehring), Hahn, Schöne (60. Abdulrahman), Friedrich, Hänsel, Pötzschke, Geilich, Hanuszkiewicz (82. Teucherdt)

JSG Lutherkicker: Ritter – Müller (46. Sommer), Kautzsch (46. Polley), Ganze, Dorn, Müller (46. Haberzeth), Hassani (46. Grabo), Mateus, Sprenger, Giersch, Mrasek

Tore: 1:0 Jannes Hänsel (36.), 1:1 Finley Helmut Polley (78.), 2:1 Pascal Teucherdt (88.), 2:2 Lucas Mrasek (90.); Schiedsrichter: Uwe Steiner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75