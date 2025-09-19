Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber SG Aken/Paschl. gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 3:3 (3:1)-Unentschieden.

Aken/MTU. Am Freitag haben sich die SG Aken/Paschl. und die NSG Waldersee/Mildensee eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (3:1).

Daher Al Mahmoud (SG Aken/Paschl.) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 9 (18.) erzielt wurde.

Und auch Tor Nummer drei konnte der Waldersee/Mildensee-Torwart nicht verhindern (27.). Der Vorsprung des SG Aken/Paschl. schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Laue kämpfte weiter und in Minute 45 gelang Lukas Wünsche endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In der 70. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Aken/Paschl. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (81.). In Spielminute 89 handelte sich die NSG Waldersee/Mildensee noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – NSG Waldersee/Mildensee

SG Aken/Paschl.: – Kutscher, Laubmeier, Schulze, Porsch, Sulaiman (31. Hickethier), (31. Sachse), Schirmer, Al Mahmoud, Faldix

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Meiling (80. Rettig), Schmidt (28. Rudolph), Rintelmann (46. Appelt), Klausner (46. Richter), Wille, Presche, Zander (28. Noth), Gladosch, Kern, Wünsche

Tore: 1:0 Daher Al Mahmoud (7.), 2:0 (18.), 3:0 Lukas Faldix (27.), 3:1 Lukas Wünsche (45.+3), 3:2 Lukas Wünsche (50.), 3:3 Bruno Richter (81.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Zuschauer: 46