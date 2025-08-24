Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den Nachwuchs FC Landsberg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 37 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Landsberg mit 2:1 (2:1) knapp.

Luca Seelig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Sandro Seidel der Torschütze (15.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt nach 15 Minuten 2:0

Kurz vor dem Pfiff konnte Nick Gauck (Landsberg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Landsberg erzielen (28.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schlömer (46. Loschwitz), Kaziur, Giss, Schröter, Hartung, Marku (80. Toldea), Kozlowski, Seelig, Seidel (65. Bayhoca), Kietz

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Lorenz, Koch (33. Hirschel), Scheller, Weygant, Perll, Ludwig, Knibbe, Gauck (59. Schmidt), Ketzel (65. Gebhardt), Schunke (29. Levkutni)

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37