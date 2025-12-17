Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte dem TSV Rot-Weiß Zerbst ein 3:2 (1:2)-Heimsieg über die SG 1948 Reppichau.

Zerbst/anhalt/MTU. Der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:2).

Leander Nehring (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Pepe Böhme (24.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Die Partie blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zerbster Elf erzielen (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Geilich, Friedrich (31. Becker), Hahn, Hänsel (39. Albrecht), Pötzschke, Schmitz (24. Abdulrahman), Nehring, Hanuszkiewicz (39. Henning)

SG 1948 Reppichau: Storm – De Wispelaere, Pelz, Gassner, Bachmann, Stock, Ehrenberg, Wollmerstädt, Böhme

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150