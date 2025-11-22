Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem SV Blau-Rot Pratau U19 ein 5:4 (2:2)-Heimsieg über die SG 1948 Reppichau.

Wittenberg/MTU. Der SV Blau-Rot Pratau U19 und die SG 1948 Reppichau haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Fritz Haberzeth das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Julian Stock (8.) erzielt wurde.

8. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 und SG 1948 Reppichau im Gleichstand – 1:1

Es stand Unentschieden. Die SG 1948 Reppichau konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Teo Thomas Ehrenberg schoss und traf in der 15. Minute. Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Leon Abendroth versenkte den Ball in der 33. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Reppichauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Teo Thomas Ehrenberg schoss und traf in der 52. Minute, gefolgt von Tim Wollmerstädt (58.). Es wollte den Reppichauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Anas Almaao traf in Minute 72, gefolgt von Mohammad Kalboun (76.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Blau-Rot Pratau U19 steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Majd Alnazzal, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Wittenberger Team den Sieg zu bescheren (82.). Die Wittenberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG 1948 Reppichau

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Almaao, Alnazzal, Richter (21. Weinelt), Haberzeth (46. Röthing), Abendroth, Bilke (21. Schuffenhauer), Küpper, Kalboun

SG 1948 Reppichau: Storm – Gassner, Stock, Bachmann, Wartemann, Pelz, Wollmerstädt, Ehrenberg, Böhme

Tore: 1:0 Fritz Haberzeth (7.), 1:1 Julian Stock (8.), 1:2 Teo Thomas Ehrenberg (15.), 2:2 Leon Abendroth (33.), 2:3 Teo Thomas Ehrenberg (52.), 2:4 Tim Wollmerstädt (58.), 3:4 Anas Almaao (72.), 4:4 Mohammad Kalboun (76.), 5:4 Majd Alnazzal (82.); Schiedsrichter: Holger Degenhardt (Coswig); Zuschauer: 20