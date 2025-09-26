Mit einer Niederlage für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Nachwuchs FC Landsberg mit 1:2 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Yannis Noah Scheller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

1:1 für NSG Waldersee/Mildensee und Nachwuchs FC Landsberg – 61. Minute

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Max Hellie den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Landsberg sicherte (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Rücker (46. Rintelmann), Wünsche, Klausner (46. Richter), Kuster (59. Rettig), Presche, Noth, Meiling (59. Schmidt), Wille, Kern, Rudolph (46. Appelt)

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gebhardt (55. Lorbeer), Ketzel, Weygant, Gauck (12. Hellie), Schneider, Scheller, Lorenz, Koch (78. Schmidt), Ludwig, Perll

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80