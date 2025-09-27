Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am Samstag war der Dessauer SV 97 gegenüber dem SV Blau-Rot Pratau U19 machtlos und wurde 1:3 (0:0) besiegt.

Dessau-Roßlau/MTU. Das Spiel zwischen Dessau und Pratau ist mit einer klaren 1:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Hendrik Kruse das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (46.). Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Tim Lukas Eßbach den Ball ins Netz.

Dessauer SV 97 und SV Blau-Rot Pratau U19 – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Rot Pratau U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Majd Alnazzal den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Wittenberger gesichert. Der Dessauer SV 97 hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (36. Scheller), (59. Miertsch), Eßbach

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Al Falougi, Almaao, Alnazzal (90. Röthing), Pötzsch, Mustafa, Kalboun (46. Abendroth), Kruse, Richter

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20