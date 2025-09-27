Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem unglaublichen 18:1 (10:0) fegte das Team der NSG Gräfenhainichen die SG 1948 Reppichau am Samstag vom Platz.

Gräfenhainichen/MTU. 18 mal hat die NSG Gräfenhainichen am Samstag gegen die Gäste aus Reppichau eingenetzt. 18:1 (10:0) für die Gräfenhainicher.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Gräfenhainicher legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Schindler der Torschütze (15.).

NSG Gräfenhainichen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 15. Minute

Es sah nicht gut aus für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die NSG Gräfenhainichen kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 18:1 zu erweitern (89.). Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schindler, L. A. Brückner, Effenberger, Störer, Kluger (21. Gebele), E. A. Brückner (46. Berger), Stockmann (46. Marquardt), Plonski, Jaschinski (46. Zimmermann), Vetter (60. Hannusch)

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Pelz, Gassner, Ehrenberg, Storm, Marx, Bachmann, Wollmerstädt, Stock, Reuter

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65