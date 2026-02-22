Eine herbe Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Kienfichten wurden die Fans des Dessauer SV 97 am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (0:5).

Julian Stock (SG 1948 Reppichau) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Dessauer SV 97 hinkt 0:2 hinterher – Minute 20

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es sah nicht gut aus für den Dessauer SV 97. In Minute 71 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Wollmerstädt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (72.). Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Gassner, Storm, Ehrenberg, Wollmerstädt (78. Künkler), Stock (46. Marx), Wartemann, Pelz, Hamann (25. Bachmann)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12