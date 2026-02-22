Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: An diesem Sonntag hat der Dessauer SV 97 im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die SG 1948 Reppichau unterlag das Team von Christoph Suren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Christoph Suren hat am Sonntag vor 12 Zuschauern auf dem Sportplatz Kienfichten ganze sechs Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:6 (0:5).

Julian Stock (SG 1948 Reppichau) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Dessauer SV 97 sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es sah nicht gut aus für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Schon eine Spielminute später konnte Wollmerstädt (Reppichau) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 6:1 gingen die Reppichauer als Sieger vom Platz. Der Dessauer SV 97 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Wartemann, Wollmerstädt (78. Künkler), Gassner, Pelz, Stock (46. Marx), Hamann (25. Bachmann), Ehrenberg, Storm

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12