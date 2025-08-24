Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Nachwuchs FC Landsberg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Luca Seelig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (15.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

1. FC Bitterfeld-Wolfen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 15. Minute

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Nick Gauck, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein Tor zu verschaffen (28.). Die Bitterfeld-Wolfener sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Hartung, Schröter, Kaziur, Schlömer (46. Loschwitz), Giss, Marku (80. Toldea), Seidel (65. Bayhoca), Kietz, Kozlowski

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Weygant, Schunke (29. Levkutni), Gauck (59. Schmidt), Ludwig, Perll, Lorenz, Ketzel (65. Gebhardt), Koch (33. Hirschel), Knibbe

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37