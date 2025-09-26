Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Nachwuchs FC Landsberg mit 1:2 (0:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Yannis Noah Scheller für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Elias Kern erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Minute 61 NSG Waldersee/Mildensee auf Augenhöhe mit Nachwuchs FC Landsberg – 1:1

Schon fünf Minuten später konnte Max Hellie (Landsberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Noth, Kuster (59. Rettig), Wille, Meiling (59. Schmidt), Kern, Presche, Rudolph (46. Appelt), Klausner (46. Richter), Wünsche, Rücker (46. Rintelmann)

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gauck (12. Hellie), Scheller, Perll, Ludwig, Weygant, Gebhardt (55. Lorbeer), Lorenz, Koch (78. Schmidt), Schneider, Ketzel

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80