Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Spiel gegen die NSG Gräfenhainichen am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Dessauer SV 97 und NSG Gräfenhainichen ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tim Schindler (NSG Gräfenhainichen) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

65. Minute Dessauer SV 97 gleichauf mit NSG Gräfenhainichen – 1:1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 3 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (65.). Der Dessauer SV 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Grimm (46. Hannusch), Vetter (46. Lüdtke), Stockmann, Effenberger, Plonski, Jaschinski (46. Zimmermann), Brückner, Kienitz, Marquardt (46. Schindler), Brückner (78. Hiller)

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35