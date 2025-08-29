Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Heimverein Dessauer SV 97 gegen die NSG Gräfenhainichen ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Dessauer SV 97 und die NSG Gräfenhainichen am Freitag auseinander gegangen. 35 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Tim Schindler für Gräfenhainichen traf und in Spielminute 63 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Minute 65 Dessauer SV 97 auf Augenhöhe mit NSG Gräfenhainichen – 1:1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 3 den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (65.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Jaschinski (46. Zimmermann), Effenberger, Plonski, Marquardt (46. Schindler), Vetter (46. Lüdtke), Grimm (46. Hannusch), Brückner (78. Hiller), Stockmann, Brückner, Kienitz

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35