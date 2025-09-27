Der Dessauer SV 97 hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 mit 1:3 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Vor 20 Zuschauern hat sich das Team von Christoph Suren mit 1:3 (0:0) gegen Pratau eine Niederlage eingestehen müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Hendrik Kruse für Pratau traf und eine Minute nach Start zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Wittenberger konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Tim Lukas Eßbach der Torschütze (67.).

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Rot Pratau U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Majd Alnazzal den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Wittenberger entschieden. Die Dessauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – Eßbach, (59. Miertsch), (36. Scheller)

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Mustafa, Almaao, Alnazzal (90. Röthing), Al Falougi, Kruse, Richter, Pötzsch, Kalboun (46. Abendroth)

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20