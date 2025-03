Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ die CfC Germania 03 am Sonntag das Stadion Rüsternbreite Pl.2 in Köthen. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen fuhr siegreich nach Hause.

Köthen/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Patrick Büttner hat am Sonntag vor 28 Zuschauern im Stadion Rüsternbreite Pl.2 ganze sechs Treffer kassiert. Die Partie endete 0:6 (0:3).

Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch längst nicht fertig: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Nils Rohde erzielt.

37. Minute: CfC Germania 03 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rohde traf in Minute 41, Jamie Dylan Loschwitz in Minute 54 und Kai Kozlowski in Minute 78. Spielstand 5:0 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Kozlowski den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 erweiterte (81.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden. In Spielminute 85 handelte sich die CfC Germania 03 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

CfC Germania 03: Kurby – El Mahmud, Ernst, Kutscher, Kovács, Safizada, Hübner, Schwaneberg, L. Kluth (46. L. Kluth)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Busch (83. Baum), Stückroth, Kozlowski, Brand, Rohde, Schlömer (16. Loschwitz), Konicki, Schröter (33. Marku)

Tore: 0:1 Kilian Konicki (2.), 0:2 Nils Rohde (37.), 0:3 Nils Rohde (41.), 0:4 Jamie Dylan Loschwitz (54.), 0:5 Kai Kozlowski (78.), 0:6 Kai Kozlowski (81.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 28