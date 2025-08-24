Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die JSG Lutherkicker ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker am Sonntag 2:2 (1:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Uwe Steiner (Dessau-Roßlau) drei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Zerbster (2., 25., 26., 29.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jannes Hänsel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Die Zerbster konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Finley Helmut Polley der Torschütze (78.).

78. Minute TSV Rot-Weiß Zerbst auf Augenhöhe mit JSG Lutherkicker – 1:1

Unentschieden. Zerbsts Pascal Teucherdt konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Lucas Mrasek, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erlangen (90.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Geilich, Rauschenbach (60. Nehring), Hanuszkiewicz (82. Teucherdt), Hänsel, Schmitz (60. Krüger), Friedrich, Pötzschke, Albrecht, Schöne (60. Abdulrahman), Hahn

JSG Lutherkicker: Ritter – Müller (46. Haberzeth), Hassani (46. Grabo), Sprenger, Mrasek, Giersch, Kautzsch (46. Polley), Müller (46. Sommer), Mateus, Ganze, Dorn

Tore: 1:0 Jannes Hänsel (36.), 1:1 Finley Helmut Polley (78.), 2:1 Pascal Teucherdt (88.), 2:2 Lucas Mrasek (90.); Schiedsrichter: Uwe Steiner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75