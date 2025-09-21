Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

Dann kamen die zurückliegenden Dessauer schließlich auch mal zum Zug: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Gleichstand. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Seelig traf in der 49. Spielminute zum zweiten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. versenkte den Ball in Spielminute 54 ein weiteres Mal. 3:3. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Seelig schoss und traf in der 75. Spielminute zum dritten Mal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kilian Konicki (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:3 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Kaziur, Loschwitz, Konicki, Schröter, Marku (62. Baum), Brand, Giss, Schlömer (46. Walther), Seelig

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29