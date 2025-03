Der United 4 Lions (Brehna) unter Leitung von Coach Marcel Donath feierte einen deutlichen Erfolg über den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.

5:0 – United 4 Lions (Brehna) in der Begegnung mit TSV Rot-Weiß Zerbst deutlich überlegen

Brehna/MTU. Die Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Brehnaer besiegten die Gäste aus Zerbst mit 5:0 (2:0) deutlich.

Franz Thomas Reinhardt (United 4 Lions (Brehna)) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Brehnaer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Dominik Janas der Torschütze (16.).

United 4 Lions (Brehna) liegt in Minute 16 2:0 vorn

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Brehnaer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcel Donath im gegnerischen Tor. Florian Bau traf in Minute 64 und Janas in Minute 66. Spielstand 4:0 für den United 4 Lions (Brehna).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Brehna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 12

In der 90. Minute gelang es Elias Rathmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: United 4 Lions (Brehna) – TSV Rot-Weiß Zerbst

United 4 Lions (Brehna): Reichert – Fiala, Dubiel (32. Schäpe), Reißauer (27. Bau), Donath, Laube, Pechstedt (46. Rathmann), Reinhardt, Janas

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Teucherdt (27. Henning), Tanasi, Pötzschke, Friedrich (46. Schmidt), Syring, Schmitz, Abdulrahman, Albrecht

Tore: 1:0 Franz Thomas Reinhardt (3.), 2:0 Dominik Janas (16.), 3:0 Florian Bau (64.), 4:0 Dominik Janas (66.), 5:0 Elias Rathmann (90.); Schiedsrichter: Jens Nitsche (Zörbig)