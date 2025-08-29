Der SV Blau-Rot Pratau U19 unter Leitung von Trainer Maximilian Preuß feierte einen deutlichen Erfolg über die SG Aken/Paschl. mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.

4:0 – SV Blau-Rot Pratau U19 in der Begegnung mit SG Aken/Paschl. deutlich überlegen

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Leon Abendroth für Pratau traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Pratau noch einen drauf: In Minute 76 wurde ein weiteres Tor durch Majd Alnazzal erzielt.

76. Minute: SV Blau-Rot Pratau U19 führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nur drei Minuten darauf konnte Kamal Mustafa (Pratau) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Die Wittenberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Kühnl (30. Röthing), Pötzsch (55. Trenkhorst), Richter, Mustafa, Kobsa, Bilke, Abendroth, Alnazzal, Almaao

SG Aken/Paschl.: Hacker – Hartwig, Khan, Porsch (25. Al Hussein), Laubmeier, Nethe, Sulaiman (25. Schulz), Al Mahmoud, Schulze, Zakhel, Nguyen

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90