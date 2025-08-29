Der SV Blau-Rot Pratau U19 unter Leitung von Trainer Maximilian Preuß feierte einen deutlichen Erfolg über die SG Aken/Paschl. mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Leon Abendroth für Pratau traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Pratau noch einen drauf: In Minute 76 wurde ein weiteres Tor durch Majd Alnazzal erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Kamal Mustafa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (89.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Pötzsch (55. Trenkhorst), Abendroth, Kobsa, Bilke, Richter, Alnazzal, Kühnl (30. Röthing), Mustafa, Almaao

SG Aken/Paschl.: Hacker – Hartwig, Al Mahmoud, Sulaiman (25. Schulz), Nguyen, Khan, Zakhel, Laubmeier, Schulze, Nethe, Porsch (25. Al Hussein)

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90