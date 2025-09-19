Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber SG Aken/Paschl. gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 3:3 (3:1)-Unentschieden.

Aken/MTU. Am Freitag haben sich die SG Aken/Paschl. und die NSG Waldersee/Mildensee eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (3:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Daher Al Mahmoud für Aken/Paschl traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 9 (18.) erzielt wurde.

SG Aken/Paschl. liegt in Minute 18 2:0 vorn

Und auch Tor Nummer drei konnte der Waldersee/Mildensee-Torwart nicht verhindern (27.). Der Vorsprung des SG Aken/Paschl. schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Laue kämpfte weiter und in Minute 45 gelang Lukas Wünsche endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In der 70. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Aken/Paschl. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Bruno Richter (Waldersee/Mildensee) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Waldersee/Mildensee erzielen (81.). In Spielminute 89 handelte sich die NSG Waldersee/Mildensee noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – NSG Waldersee/Mildensee

SG Aken/Paschl.: – Porsch, Kutscher, Laubmeier, Schirmer, Al Mahmoud, (31. Sachse), Sulaiman (31. Hickethier), Faldix, Schulze

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Klausner (46. Richter), Wille, Kern, Zander (28. Noth), Schmidt (28. Rudolph), Gladosch, Rintelmann (46. Appelt), Wünsche, Presche, Meiling (80. Rettig)

Tore: 1:0 Daher Al Mahmoud (7.), 2:0 (18.), 3:0 Lukas Faldix (27.), 3:1 Lukas Wünsche (45.+3), 3:2 Lukas Wünsche (50.), 3:3 Bruno Richter (81.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Zuschauer: 46