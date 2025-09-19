Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Gastgeber SG Aken/Paschl. gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 3:3 (3:1)-Unentschieden.

Aken/MTU. Die SG Aken/Paschl. und die NSG Waldersee/Mildensee haben sich am Freitag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (3:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Daher Al Mahmoud das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 9 (18.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für SG Aken/Paschl. – 18. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Waldersee/Mildensee-Torwart nicht verhindern (27.). Der Vorsprung des SG Aken/Paschl. schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Laue kämpfte weiter und in Minute 45 gelang Lukas Wünsche endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In der 70. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Aken/Paschl. kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Bruno Richter, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (81.). In Spielminute 89 handelte sich die NSG Waldersee/Mildensee noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – NSG Waldersee/Mildensee

SG Aken/Paschl.: – Kutscher, Schulze, Al Mahmoud, Porsch, Laubmeier, Schirmer, Sulaiman (31. Hickethier), (31. Sachse), Faldix

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Klausner (46. Richter), Schmidt (28. Rudolph), Wünsche, Wille, Kern, Gladosch, Presche, Zander (28. Noth), Rintelmann (46. Appelt), Meiling (80. Rettig)

Tore: 1:0 Daher Al Mahmoud (7.), 2:0 (18.), 3:0 Lukas Faldix (27.), 3:1 Lukas Wünsche (45.+3), 3:2 Lukas Wünsche (50.), 3:3 Bruno Richter (81.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Zuschauer: 46