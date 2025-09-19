Für den Gastgeber SG Aken/Paschl. endete das Duell mit der NSG Waldersee/Mildensee am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 3:3 (3:1)-Punkteteilung.

Aken/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich die SG Aken/Paschl. und die NSG Waldersee/Mildensee am Freitag 3:3 (3:1) getrennt.

Daher Al Mahmoud (SG Aken/Paschl.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Akener legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze (18.).

18. Minute: SG Aken/Paschl. führt mit zwei Toren

Und auch Tor Nummer drei konnte der Waldersee/Mildensee-Torwart nicht verhindern (27.). Der Vorsprung des SG Aken/Paschl. schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Laue kämpfte weiter und in Minute 45 gelang Lukas Wünsche endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In der 70. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Aken/Paschl. kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Richter den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (81.). In Spielminute 89 handelte sich die NSG Waldersee/Mildensee noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Aken/Paschl. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – NSG Waldersee/Mildensee

SG Aken/Paschl.: – Al Mahmoud, Kutscher, Laubmeier, Schirmer, Schulze, (31. Sachse), Porsch, Sulaiman (31. Hickethier), Faldix

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Gladosch, Meiling (80. Rettig), Klausner (46. Richter), Wünsche, Wille, Rintelmann (46. Appelt), Kern, Presche, Zander (28. Noth), Schmidt (28. Rudolph)

Tore: 1:0 Daher Al Mahmoud (7.), 2:0 (18.), 3:0 Lukas Faldix (27.), 3:1 Lukas Wünsche (45.+3), 3:2 Lukas Wünsche (50.), 3:3 Bruno Richter (81.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Zuschauer: 46