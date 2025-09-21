Dem Nachwuchs FC Landsberg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Landsberg und Zerbst am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Kevin Lucas (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Bereits eine Spielminute später konnte Koch (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Der Nachwuchs FC Landsberg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gebhardt (55. Lorbeer), Ketzel, Ludwig, Weygant, Schneider, Perll, Koch, Scheller, Lorenz, Hirschel (64. Schmidt)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Hanuszkiewicz, Friedrich, Schmitz (83. Henning), Pötzschke, Thielen (24. Nehring), Schöne (37. Syring), Hahn, Albrecht (16. Becker), Geilich

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30