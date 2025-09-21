Dem Nachwuchs FC Landsberg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Landsberg/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem klaren Rückstand den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin-Joel Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

1:1 Ausgleich im Spiel Nachwuchs FC Landsberg gegen TSV Rot-Weiß Zerbst – Minute 39

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Bereits eine Minute später konnte Koch (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gebhardt (55. Lorbeer), Ludwig, Schneider, Ketzel, Koch, Weygant, Perll, Hirschel (64. Schmidt), Lorenz, Scheller

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hanuszkiewicz, Albrecht (16. Becker), Pötzschke, Friedrich, Geilich, Hänsel, Hahn, Thielen (24. Nehring), Schmitz (83. Henning), Schöne (37. Syring)

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30