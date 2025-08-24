Für den Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst endete das Duell mit der JSG Lutherkicker am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker am Sonntag 2:2 (1:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Uwe Steiner (Dessau-Roßlau) drei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Zerbster (2., 25., 26., 29.). Jannes Hänsel (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 78 wurde das Gegentor durch Finley Helmut Polley erzielt.

Unentschieden. Zerbsts Pascal Teucherdt konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Schon zwei Minuten später konnte Lucas Mrasek (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erreichen (90.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Pötzschke, Albrecht, Geilich, Friedrich, Schmitz (60. Krüger), Rauschenbach (60. Nehring), Hanuszkiewicz (82. Teucherdt), Hahn, Hänsel, Schöne (60. Abdulrahman)

JSG Lutherkicker: Ritter – Kautzsch (46. Polley), Müller (46. Haberzeth), Hassani (46. Grabo), Mateus, Müller (46. Sommer), Mrasek, Sprenger, Ganze, Giersch, Dorn

Tore: 1:0 Jannes Hänsel (36.), 1:1 Finley Helmut Polley (78.), 2:1 Pascal Teucherdt (88.), 2:2 Lucas Mrasek (90.); Schiedsrichter: Uwe Steiner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75