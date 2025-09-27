Kantersieg für die NSG Gräfenhainichen: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG 1948 Reppichau einfahren. Vor 65 Zuschauern gewann das Team 18:1 (10:0).

Gräfenhainichen/MTU. Die Gräfenhainicher haben am Samstag dem Kontrahenten aus Reppichau überlegene achtzehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 18:1 (10:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Gräfenhainicher legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Schindler der Torschütze (15.).

NSG Gräfenhainichen führt in Minute 15 mit 2:0

Es lief nicht gut für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Gräfenhainichen kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 18:1 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger. Die NSG Gräfenhainichen hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – L. A. Brückner, Vetter (60. Hannusch), Kluger (21. Gebele), Störer, E. A. Brückner (46. Berger), Jaschinski (46. Zimmermann), Stockmann (46. Marquardt), Schindler, Effenberger, Plonski

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Marx, Reuter, Ehrenberg, Pelz, Gassner, Wollmerstädt, Storm, Stock, Bachmann

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65