Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 29 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Dessauer SV 97.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

1. FC Bitterfeld-Wolfen liegt in Minute 16 2:0 vorn

Der Dessauer SV 97 e.V. war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. 2:2. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig traf in Spielminute 49 ein weiteres Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. traf in Spielminute 54 noch einmal. 3:3. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Seelig traf in der 75. Spielminute noch einmal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Kilian Konicki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (89.). Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Marku (62. Baum), Kozlowski, Brand, Konicki, Giss, Schröter, Loschwitz, Schlömer (46. Walther), Seelig, Kaziur

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29