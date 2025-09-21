Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den Dessauer SV 97 mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 29 Zuschauer waren live dabei.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Bitterfeld-Wolfener legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Seelig der Torschütze (16.).

Dann waren die abgeschlagenen Dessauer dran: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. 2:2. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Seelig schoss und traf in der 49. Spielminute ein weiteres Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. schoss und traf in der 54. Minute noch einmal. Gleichstand. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Seelig versenkte den Ball in Minute 75 zum dritten Mal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Kilian Konicki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (89.). Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Konicki, Schröter, Kaziur, Giss, Seelig, Loschwitz, Brand, Schlömer (46. Walther), Marku (62. Baum)

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29