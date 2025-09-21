Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 am Sonntag 5:3 (2:2) getrennt.

Kai Kozlowski (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 vorne – 16. Minute

Der Dessauer SV 97 e.V. war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Gleichstand. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Seelig traf in Minute 49 ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Dessauer nicht unterkriegen. traf in Minute 54 ein weiteres Mal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Seelig schoss und traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Kilian Konicki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu erweitern (89.). Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Marku (62. Baum), Loschwitz, Schlömer (46. Walther), Kozlowski, Kaziur, Konicki, Brand, Schröter, Giss

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29