Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Nachwuchs FC Landsberg heimste der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Fritz-Heinrich-Stadion Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Bitterfeld-Wolfener gewannen gerade so mit 2:1 (2:1) gegen die Rivalen aus Landsberg.

Luca Seelig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Sandro Seidel (15.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt nach 15 Minuten 2:0

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Nick Gauck, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein Tor zu verschaffen (28.). Die Bitterfeld-Wolfener sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Seelig, Kaziur, Schröter, Schlömer (46. Loschwitz), Kozlowski, Hartung, Kietz, Seidel (65. Bayhoca), Marku (80. Toldea)

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Lorenz, Ludwig, Scheller, Ketzel (65. Gebhardt), Gauck (59. Schmidt), Koch (33. Hirschel), Schunke (29. Levkutni), Knibbe, Perll, Weygant

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37