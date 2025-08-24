Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Nachwuchs FC Landsberg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Luca Seelig für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (15.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

1. FC Bitterfeld-Wolfen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 15

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Nick Gauck (Landsberg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Landsberg erzielen (28.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Kietz, Seidel (65. Bayhoca), Schlömer (46. Loschwitz), Kozlowski, Kaziur, Giss, Seelig, Marku (80. Toldea), Hartung

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Ketzel (65. Gebhardt), Gauck (59. Schmidt), Weygant, Lorenz, Koch (33. Hirschel), Knibbe, Schunke (29. Levkutni), Ludwig, Perll

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37