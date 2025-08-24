Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:1 (2:1)-Triumph über den Nachwuchs FC Landsberg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Fritz-Heinrich-Stadion Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Bitterfeld-Wolfener gewannen gerade so mit 2:1 (2:1) gegen die Kontrahenten aus Landsberg.

Schon kurz nach Spielstart schoss Luca Seelig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (15.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Minute 15

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Nick Gauck (Landsberg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Landsberg erzielen (28.). Die Bitterfeld-Wolfener sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Kozlowski, Schlömer (46. Loschwitz), Seidel (65. Bayhoca), Kaziur, Marku (80. Toldea), Kietz, Hartung, Giss, Schröter

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gauck (59. Schmidt), Weygant, Knibbe, Scheller, Koch (33. Hirschel), Schunke (29. Levkutni), Ketzel (65. Gebhardt), Ludwig, Lorenz, Perll

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37