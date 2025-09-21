Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den Dessauer SV 97 mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 29 Zuschauer waren live dabei.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Kai Kozlowski (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (16.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen liegt in Minute 16 2:0 vorn

Der Dessauer SV 97 e.V. war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Gleichstand. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig schoss und traf in Minute 49 zum zweiten Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. schoss und traf in Minute 54 ein weiteres Mal. Unentschieden. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig schoss und traf in der 75. Minute noch einmal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kilian Konicki (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:3 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Konicki, Schlömer (46. Walther), Marku (62. Baum), Seelig, Brand, Schröter, Giss, Loschwitz, Kozlowski, Kaziur

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29