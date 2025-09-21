Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den Dessauer SV 97 mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 29 Zuschauer waren live dabei.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

1. FC Bitterfeld-Wolfen liegt in Minute 16 2:0 vorn

Der Dessauer SV 97 e.V. hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Gleichstand. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig traf in Minute 49 ein weiteres Mal. Es wollte den Bitterfeld-Wolfenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. versenkte den Ball in der 54. Minute ein weiteres Mal. Unentschieden. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig schoss und traf in der 75. Minute zum dritten Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Kilian Konicki den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Kaziur, Marku (62. Baum), Brand, Giss, Schlömer (46. Walther), Loschwitz, Kozlowski, Schröter, Konicki

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29