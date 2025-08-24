Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den Nachwuchs FC Landsberg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Fritz-Heinrich-Stadion Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Bitterfeld-Wolfener gewannen gerade so mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Luca Seelig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Bitterfeld-Wolfener legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Sandro Seidel der Torschütze (15.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt mit 2:0 – 15. Minute

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Nick Gauck den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Landsberg erlangte (28.). Die Bitterfeld-Wolfener sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Marku (80. Toldea), Giss, Schlömer (46. Loschwitz), Schröter, Kietz, Kaziur, Seidel (65. Bayhoca), Seelig, Hartung

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Lorenz, Perll, Scheller, Ludwig, Weygant, Gauck (59. Schmidt), Koch (33. Hirschel), Ketzel (65. Gebhardt), Schunke (29. Levkutni), Knibbe

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37